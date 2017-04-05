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بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت

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بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت

يقر مجلس النواب فى جلسته العامة المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، برسائة الدكتور على عبد العال، لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية.

 

صرح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن العلاوة تمنح لجميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وتضم إليه بمجرد إقرارها، وتؤثر على البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسي، يقرها البرلمان قبل عيد العمال.

وعقد وكيل لجنة القوى العاملة، يوم الاثنين الماضى، على هامش مناقشة العلاوة، اجتماعا مع وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير شئون مجلس النواب عمر مروان، للتوافق بشأن العلاوة وحسمها، مراعاة لظروف المواطن الصعبة وخاصة غلاء الأسعار.

وطالبت فايزة أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بزيادة المعاشات المتدنية، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن، وأوضحت أن العلاوة ستصرف بأثر رجعى، موضحة أن الموظفين سيصرفون العلاوة والمبالغ المجمعة المرتبطة بها.
نوهت “أبو خضرة”، أن وزير المالية، أكد للجنة القوى العاملة أن 90% من رواتب الموظفين ستكون بدون ضرائب. كما طالب أمين سر لجنة القوى العاملة، عبد الرازق الزنط، زيادة  المعاشات المتدنية، وأن نضع المواطن نصب أعيننا؛ لتخفيف معاناته فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذى يواجهه، وأكد أن اللجنة تسعى للتنسيق مع وزارة المالية، حتى تستجيب لزيادة المعاشات المتدنية.

 

المصدر : مصرفايف

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