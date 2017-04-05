بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

قال المهندس ” ماهر عزيز ” عضو مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، أن الزيادة المنتظمة التي وضعتها الوزارة علي أسعار الكهرباء مستمرة بانتظام حتي عام 2019 في خبر صادم للمصريين الذين يشتكون من زيادة الفواتير ويطالبون بتخفيضها مرة أخري.

وأوضح عزيز أن شركات الكهرباء بجميع المحافظات تعاني بشدة من قلة وجود المحصلين وكشافي الكهرباء في عجزا يعد فاضحا وواضحا للجميع، ونصح عزيز من خلال مداخلته التلفونية مع قناة ” TEN ” المواطنين من رفع قيمة الفواتير الذهاب بها إلي أقرب فرع لشركة الكهرباء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد صبت غضبها علي وزارة الكهرباء بعد مشاهدة هذا الخبر معترضين علي استمرار الزيادات إلي هذه المدة، في ظل مطالبتهم بتخفيض فواتير الكهرباء

المصدر : مصرفابف