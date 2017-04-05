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الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية

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الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية

التحرير

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قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان القوات المسلحة، الخميس، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع الكبير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن المليار جنيه.

وتضمنت الجولة زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع إنشاء الجسر الكبير، الذي يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة منشية الشهداء، وصولًا إلى محور طريق محمد على وميدان «عدلى منصور» الترانزستور، ثم يعبر منطقة البركة وصولًا إلى طريق البلاجات بطول حوالى 3 كيلو متر، وتكلفة إجمالية تصل لنحو 700 مليون جنيه.

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وأكد المحافظ أنه «تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلك المشروعات في أسرع وأقل وقت ممكن، وبما لا يتجاوز عام واحد فقط، بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلح، وجهاز التعمير، للإسراع في استعادة الوجه الجمالى والحضارى المشرق للإسماعيلية الواعدة التي ينتظرها مستقبل وغد أفضل لتكون بحق عاصمة الاقتصادية وقاطرة الانتقال نحو التنمية الحقيقية لمصر».

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