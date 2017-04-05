«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذرت الدكتورة منال شحاتة، رئيسة لجنة الصحة بحزب المحافظين، من الاستهانة بالتغييرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار، والتي ساعدت في تغيير نمط استهلاك المواطنين للأغذية الرئيسية والهامة، ودفعت الكثيرين إلى التخلي عن وجبات رئيسية.

وأضافت شحاته، في تصريحات صحفيه اليوم الأربعاء، أنه في ظل الأسعار الحالية فإن وجبة الإفطار لأي طفل تقدر بحوالي 6 جنيهات، ليتمكن من تناول كوب من اللبن وبيضة وقطعة من الجبن، بقيمة 180 جنيهًا في الشهر عن كل طفل، إذن المطلوب من كل رب أسرة لديه 3 أبناء في المدارس أن يوفر لهم شهريًا حوالي 550 جنيهًا، لافتًة إلى أن سوء التغذية يمثل أعظم تهديد يواجه الصحة العامة في المجتمع المصري هذه الفترة وتهديد مضاعف خلال 5 سنوات، مما يعني أن الجيل القادم معرض لنقص الكالسيوم وهشاشة العظام والأنيميا وفقر الدم لقلة الخضروات الطازجة والغنية بمادة الحديد.

شاهد أيضا

وأوضحت رئيس لجنة الصحة بحزب المحافظين، أن سوء التغذية يزيد من مخاطر التعرض للعدوى والإصابة بالأمراض المعدية وذلك نتيجة لنقص المناعة، مما يؤدي في النهاية إلي نقص القدرة على العمل والإنتاج والتحصيل العلمي.