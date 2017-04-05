عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا»

التحرير

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علقت النائبة شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على الهجوم الكيميائي الذي حدث على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وتسبب في مقتل العشرات أغلبهم من الأطفال، قائلة: "لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا".

وأضافت الجمل، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن توحيد صف السوريين في البداية والنهاية ليس في صالح الرئيس بشار أو غيره، وإنما في صالح الشعب السوري، لافتًة إلى أن الرئيس بشار الأسد مجرد رمز لعدم تفتيت الدولة السورية الشقيقة التي تعتبر جزءًا من الدولة المصرية.

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وعن عدم تدخل بعض الرؤساء العرب لحل الأزمة، أوضحت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن أغلب الروساء العرب أدرى بشؤنهم، وإذا لم يوحد السوريون أنفسهم قبل العرب لحل أزمتهم فلن تُحل، قائلة: "لن يمسح دمعتك إلا يدك".