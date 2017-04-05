فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

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قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية، إن وقف تصدير الأسماك هو الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، "بمجرد صدور قرار وزير التموين قرار بفرض رسوم على التصدير سعر كيلو البلطي انخفض من 35 لـ25 جنيه".

وأضاف جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك عندنا، المذاع على قناة المحور، "عايزين نبطل شماعة التجار، وأنهم السبب في غلاء الأسعار، ما طول عمرهم موجودين ولا احنا غيرنا التجار الفترة دي بس".

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وتابع "هيئة الثورة السمكية معندهاش حلول وكل حاجه عندها جشع التجار بس، لو استمرت رسوم تصدير الأسماك 3 شهور الأسعار هتقل أكتر من كده".