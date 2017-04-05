بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

على دقات الطبول والمزمار البلدى وزغاريد المستفيدين، سلَّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الوحدات السكنية للمنتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بمدينة المنشأة، وهى إحدى المناطق العشوائية التى تم الانتهاء من تطويرها بمحافظة سوهاج، وتقع على كورنيش النيل مباشرة.

وقال مدبولى، لأهالى السماكين، خلال تسليم العقود «أنتم أقرب مما تتصورون، ونتابع مشروعاتكم، وموقفها التنفيذى، يوميا، وقد عرضت فيديو لهذا المشروع، ومراحل إنجازه على الرئيس السيسي أكثر من مرة»، مضيفا أن المشروع يضم 207 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية، وتم إجراء القرعة العلنية، وتخصيص الوحدات لمستحقيها.

شاهد أيضا

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كلف بسرعة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

واستجاب الوزير لمطالب نواب البرلمان بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمنشأة، ووجه مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعرض تقرير كامل عنه عقب العودة للقاهرة.

يذكر أن أول 10 منتفعين بالمشروع، هم: «مصطفى حافظ رشوان، وشادية رياض زيدان، وحسن جابر عطية، وعبدالله شوقى عازر، ومصطفى عبدالمجيد محمود، وربيع حربى محمود، وسحر خلف بيومى، وعماد بدرى جابر، ومحمد حماد بكرى، وحسانين أحمد حسانين».