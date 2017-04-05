«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا مفصلا بشأن مجمل الأعمال، التى قام بها قطاع الرى فى مختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ من أجل الاستعداد لإمرار التصرفات المائية عبر شبكة الرياحات، والترع الرئيسية والفرعية؛ لتلبية متطلبات مختلف القطاعات بالدولة، وضمان وصول مياه الرى لنهايات الترع، والوفاء باحتياجات المحاصيل الصيفية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وأوضح التقرير أن الوزراة ممثلة فى قطاع الرى قامت بتنفيذ العديد من الأعمال بالوجهين القبلى والبحرى؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 45.5 مليون جنيه، لخدمة ما يزيد عن 8 مليون فدان على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى، أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من العمليات بمحافظات الوجه القبلى بلغت حوالى 18.4 مليون جنيه، تضمنت أعمال تبطينات وتطهيرات وكبارى وتدبيشات وتغطيات وصيانة مغذيات وإصلاح بوابات وسحارات وصيانة محطات رفع وحوائط ساندةة وأعمال تجريف للترع، بمحافظات أسوان وقنا والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط والفيوم والجيزة.

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وأضاف دعبس أن الوزراة ممثلة فى قطاع الرى قامت أيضا بتنفيذ حزمة من الأعمال بمحافظات الوجه البحرى، بلغت نحو 27.1 مليون جنيه، شملت عمليات تدبيش وتجريف وتكسيات وتطهيرات وأعمال تغطية وتدعيم جسور وكبارى ودهانت بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية والشرقية والقليوبية.

وتابع رئيس قطاع الرى بأن الوزارة تؤكد على المضى قدما فى توقيع محاضر وغرامات على زراعات الأرز المخالف دون تهاون أو محاباة لأحد على حساب أحد، وتهيب بالمزارعين ضرورة الالتزام بالمساحات التى تم تحديدها هذا العام لزراعات الأرز والبالغة مليون و76 ألف فدان.