محافظ القاهرة يقود حملة إزالة لإنشاءات على كورنيش المعصرة

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شن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بالتعاون مع أجهزة المحافظة والتنسيق مع مديرية الأمن والمنطقة المركزية العسكرية حملة لإزالة 5 عقارات تحت الإنشاء، وإيقاف الأعمال بعقارين أخرين، كان أصحابهما في طريقهما لوضع الأساسات على الكورنيش بالمعصرة.

وأكد المحافظ أن هذه العقارات تم بنائها دون تراخيص، فقام الحي باتخاذ قرارات الإزالة للأعمال، وتحرير محاضر ضد مالكيها؛ لاستكمال الأعمال نظرا لإصرار المخالفين على الاستمرار في البناء، مشيرا إلى قيام أصحابها بإنشائها دون استيفاء اشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وعدم مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، كذلك دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الأمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة وسائل الإطفاء والإسعاف على التدخل في هذه المنطقة لمنع حدوث أي طارئ، كما سيؤثر سلبا على إضاءة وتهوية تلك العقارات وعدم توفير بيئة صحية للسكان، كما أن بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي إلى الضغط على المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء، الأمر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية على كورنيش النيل إلى عشوائية جديدة تضاف إلى العشوائيات التي تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.

وأهاب المحافظ بالمواطنين المتضررين من أعمال الإزالة لقيامهم بشراء وحدات سكنية بها، اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم من الملاك الذين قاموا ببيع الوهم لهم.

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وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق كامل مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة لإزالة كافة المخالفات البنائية، إنفاذا للقانون من خلال وضع برنامج متكامل للتعامل مع كافة المخالفات ووضع أولويات العمل على مستوى كافة أحياء القاهرة.

قام بالاشراف على الحملة اللواء نائل ثروت مدير قطاع جنوب القاهرة واللواء صفوت حسن مساعد فرقة جنوب، واللواء عصام شبل مدير مرافق القاهرة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية ومأمور قسم المعصرة .