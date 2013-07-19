زيّني الأبيض بالإكسسوارات الملوّنة

التصويرخاص بـ "سيدتي" محررة الموضة: روبرتا رستا Roberta Resta تصوير: ساندريز ديلارمو ومايكل لابيكا Sandrine Dulermao & Michael Labica. ماكياج: ماركو انطونيو Marco Antonio بمستحضرات Chanel. تصفيف شعر: كريغ مارسون Craiq Marsden.

إن الإكسسوارات أساسية لطلة أنيقة فهي تضيف رونقاً إلى زيك وتكمله. في هذا الصيف لا تترددي في اختيار اكسسوارات بألوان جريئة تضفي لمسة من التميز على الألوان الأحادية والبتحديد الأبيض. ولا تنسي أن النظارات الشمسية من الإكسسوارات الأساسية هذا الموسم.. اختاريها بتصاميم كلاسيكية أو عصرية حسب ذوقك ومزاجك.

الصورة رقم 1: - بزة بيضاء وحقيبة يد زرقاء من Mulbery. - حقيبة متعددو الألوان ذات أطراف شفافة من Fendi. - حقيبة يد بلوني الكحلي والأخضر من Michaek Kors. - حذاء رياضي من Chanel. - نظارات شمسية من A – Morir.

الصورة رقم 2: - معطف صيفي أبيض من Michael Kors. - وشاح متعدد الألوان من Hermes. - نظارات شمسية من Miu Miu. - حقيبة يد من الجلد باللون الأحمر من Victoria Bukham. - حقيبة يد متعددة الألوان على شكل مكعب من Fendi. - حذاء أزرق من Gucci.

الصورة رقم 3: - فستان باللون الأبيض من Louis Vuilton. - أقراط للأذنين برتقالية لماعة من Sharon K. - حقيبة تسوق برتقالية لماعة من Fendi. - حقيبة يد زهرية من Dior. - سوار باللون الأبيض من Hermes.

الصورة رقم 4: - جامبسوت باللون الأبيض. - أساور من حبات اللؤلؤ. - 3 حقائب بتدرجات الأزرق. جميعها من Chanelزيّني - سترة بيضاء من دون أكمام من Paule Ka. - قميص بيضاء بأكمام من Thomas Pink.

الصورة رقم 5: - فستان أبيض على شكل قميص طويل من Carolina Herrera. - بطانة ميزنة بالريش. - سترة بيضاء طويلة. الإثنان من Paule Ka. - عقد متعدد الألوان من Sharouk. - حقيبتين بلوني الأخضر والفوشيا من Gucci. - حقيبة صفراء من Bulgari. - حذاء باللون الأبيض من Louis Vuilton.

الصورة رقم 6: - قميص وبنطلون باللون الأبيض. - وشاح مطبع استعمل كحزام. - جاكيت من الجلد باللون الأبيض. - حقيبة من الجلد باللون الأحمر. جميعها من Hermes.