«الصحة»: فحص 380 ألف مواطن بالصعيد للكشف عن فيروس «سي»

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 380 ألف مواطن بقرى الصعيد، ضمن الخطة القومية للمسح الميدانى الشامل لاكتشاف مرضى فيروس (سى)، إذ تم مسح أكثر من 198 قرية فى 9 محافظات حتى الآن، إذ تستهدف الحملة مسح 500 قرية حتى 30 يونيو الحالى، والانتهاء من مسح قرى الصعيد المصرى بالكامل بنهاية العام الحالى.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه بعد تفعيل المسح الطبى الشامل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 2016، بدأ المسح الميدانى لاكتشاف فيروس (سى) بالقرى، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان من قرية البراجيل مركز ملوى بمحافظة المنيا فى 21 يناير 2017.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائى أنه فى خلال شهرين نجحت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائى، من تعميم المسح الميدانى لاكتشاف فيروس (سى) على محافظات الصعيد، إذ جاب فريق مركزى عالى التدريب جميع المحافظات المستهدفة وهى (الجيزة – الفيوم – بنى سويف –– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) ، لافتا إلى أن الفريق المركزى للمسح يتكون من أطباء وإداريين ومدخلى بيانات، يقوم هذا الفريق بمسح ميدانى لكل المصريين البالغى 18 عاما فأكثر، كما يتم أثناء المسح تدريب فرق مديريات الشئون الصحية على آليات العمل وذلك لتطبيق خطة المسح الميدانى على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى الانتهاء من تعميم المسح الميدانى لاكتشاف فيروس (سى) بالقرى على مستوى الصعيد المصرى؛ بداية من جنوب الجيزة وحتى أسوان وفقا لخطة الوزارة فى هذا الشأن.

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وأوضح مجاهد أنه تم مسح أول قرية بمحافظة المنيا فى الفترة من 21 إلى 22 يناير الماضى، ثم محافظة بنى سويف خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الماضى، ثم محافظة الفيوم من 23 إلى 24 فبراير الماضى ومحافظة الجيزة خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس الماضى، كما بدأ المسح بمحافظة أسيوط فى 12 مارس الماضى، مشيرا إلى أن الحملة ستتجه جنوبا محافظة تلو الأخرى حتى تنتهى بنهاية العام الحالى.

وأضاف أنه يتم التسجيل إلكترونيا لبيانات الأفراد المشاركين بالمسح فى سرية تامة، من خلال قواعد البيانات؛ ليتم بعد ذلك إحالتهم إلى برنامج العلاج، كما أن الكواشف المستخدمة هى كواشف مسجلة بهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وتابع مجاهد أنه يتم استخدام مواد توعوية قامت بتصميمها الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، أثناء المسح بهدف توعية المواطنين عن طرق نقل العدوى ومكافحة المرض، وأكد على أن المسح الميدانى لاكتشاف فيروس (سى) يأتى استكمالا لدور وزارة الصحة والسكان فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.