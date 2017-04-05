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حكم الشرع في إنشاء «مصانع الشيشة».. الإفتاء تجيب

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حكم الشرع في إنشاء «مصانع الشيشة».. الإفتاء تجيب حكم الشرع في إنشاء «مصانع الشيشة».. الإفتاء تجيب

التحرير

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قالت دار الإفتاء في ردها على سؤال أحد المواطنين عن "ما حكم الشرع في إقامة مصنع لتصنيع المعادن الخاصة بالأرجيلة (الشيشة)؟"، إن الإسلام حرَّم على الإنسان كل ما يضر بالبدن حسيًّا أو معنويًّا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾؛ فالطيبات هي كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسِّي أو المعنوي، والخبائث كل ما ضر الإنسان حسيًّا أو معنويًّا أو أحدهما. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.

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وأضافت الإفتاء فى فتوى لها منشورة على موقعها الرسمى، حملت رقم 630، أنه ثبت أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن الإنسان، فيكون محرَّمًا، والمساعدة على الحرام حرام؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، وبناء عليه لا يجوز للسائل مزاولة هذا النشاط.

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التحرير

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