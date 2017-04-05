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نائبة برلمانية تطالب بسحب الثقة من وزير البيئة

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نائبة برلمانية تطالب بسحب الثقة من وزير البيئة نائبة برلمانية تطالب بسحب الثقة من وزير البيئة

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قالت النائبة فراج، عضو مجلس النواب، إن سياسيات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.

وأضافت فراج، في تصريحات صحفيه لها اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمي "تنظيم إدارة المخلفات" أنشىء عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في أكتوبر الماضى واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشارى طبقا للاختصاصات المنشئ من أجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافى ووضع الاستراتيجيات فقط، في حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على مدار عامين  لم يقم هذا الجهاز بأى دور يذكر بل إنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإداري للدولة، بل إنه ساهم في تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به، لافتًا إلى أن تصريحات الوزير المتناقضة تدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط في الإدارة والتخطيط.

وتابعت: "منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق خشية الوصول إلى هذه المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببا في ىسحب الثقة من الوزير".

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التحرير

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