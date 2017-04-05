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فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

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فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أرسلت وزارة السياحة بيانا للصحفيين صباح اليوم، تحت عنوان” راشد يرحب ببيان الخارجية الأمريكية حول الحالة الأمنية المصرية”، هذا في الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليمات جديدة بشأن الوضع الأمني في ، الأمر الذي يعتبر فضيحة جديدة لأحد أعضاء المصرية.

وأوضحت مصادر أن الوزير طلب من الصحفيين سحب البيان وعدم نشره، لأن البيان تم تعميمه بالخطأ.

 

وتحذر الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن رعاياها من السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء وخارج شاطئ شرم الشيخ،  بسبب تهديدات إرهابية يمكن أن تشن على مجموعات السائحين ولأسباب أمنية، بالإضافة إلي السماح بالسفر إلى شرم  الشيخ بالطائرة فقط خوفا على السائحين، والانتقال بشكل برى فى سيناء غير مسموح على الإطلاق ، وفقا للموقع وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل بيان وزارة السياحة عن ترحيب الوزير يحيي راشد ببيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر الذي وصفها بأنها “دولة آمنة”، ونصح رعاياها بالسفر إليها، ووضعها على الخريطة الخضراء، وأشار إلي أن تصنيف مصر كدولة آمنة يساعد على تطور الأوضاع السياحية فى مصر بشكل إيجابي، لأنه يعطى ثقة أكبر فى مقصدها السياحي.

ووصف راشد بيان الخارجية الأمريكية شهادة إيجابية سواء، للسوق الأمريكية أو الأسواق الأخرى المصدرة للسياحة الى مصر، وأن القيادة السياسية والحكومة المصرية تسير بخطوات واثقة ومنتظمة نحو حل كل المشكلات التى تعانى منها مصر.
وتوقع الوزير جذب المزيد من السياحة العالمية لمصر واستعادتها عافيتها ومعدلاتها الطبيعية التى كانت عليها قبل عام 2011 وتحقيق مزيد من التطور الإيجابى فى الحالة السياحية المصرية.

 

المصدر : مصرفايف

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