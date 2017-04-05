أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم، ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير فاق كل التوقعات، وكان السبب الأكثر تاثيرا في هذا الارتفاع، تعويم الجنيه، وتحريره بالكامل مقابل العملات الصعبة، حيث أن مصر تستورد الذرة الصفراء، والتي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الأعلاف بكل صورها، فتستورد سنويا بمقدار 1.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 8.5 مليون طن، وهذه الكمية تمثل 80% من الاستهلاك المحلي، وفقا لما أفاد به السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وبحسب رأيه أيضا ان ارتفاع نسبة الاستيراد ، انعكس سلبا بشكل مباشر على أسعار اللحوم والدواجن عموما، وهذا ما ظهر جليا على الاسعار، ونجم عن ذلك حالة ركود في الأسواق، التي ما زال يعاني التجار منها حتى الآن.

وفيما يلي متوسط الأسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار.

متوسط أسعار اللحوم في الأسواق الأربعاء 5-4-2017 :

كيلو اللحم البتلو : من 100 إلى 150 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسى : من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملى : من 70 إلى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : من 110 إلى 135 جنيه.

كيلو اللحم المفروم : 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : 110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلى : من 50 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم السودانى : من 70 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدى : من 100 إلى 130 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 إلى 75 جنيه.

كيلو السجق : من 65 إلى 80 جنيه.

كيلو الكبد البلدى : من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 30 إلى 75 جنيه.

متوسط أسعار الدواجن فى الاسواق اليوم الأربعاء 5-4-2017 :

كيلو الفراخ البيضاء : من 28.50 إلى 32 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 28 إلى 35 جنيه.

كيلو كبد الدجاج : 40 جنيه.

كيلو الفراخ البلدى : من 29 إلى 45 جنيه.

كيلو الارانب : من 45 إلى 54 جنيه.

كيلو البط : من 30 إلى 45 جنيه.

كيلو الرومى : من 30 إلى 48 جنيه.

زوج السمان : من 23 إلى 30 جنيه.

زوج الحمام : من 40 إلى 50 جنيه.

يجب التنبيه إلى أن الاسعار المذكورة أعلاه، هي متوسط أسعار اللحوم و الدجاج الموجودة فى الاسواق، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعلى حسب التسعيرة التى يضعها كل تاجر.

المصدر : مصرفايف