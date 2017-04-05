تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.