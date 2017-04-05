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بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

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مصراوي Masrawy

الطفل الاندونيسي أردي ريزالالطفل الاندونيسي أردي ريزال

الطفل الاندونيسي أردي ريزالالطفل الاندونيسي أردي ريزال

كتب - علي أحمد:

أثار مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قبل 7 سنوات جدلاً واسعاً، حيث ظهر طفل إندونيسي يبلغ من العمر عامين وهو يدخن السجائر بشراهة.

وبحسب التقارير التي نشرت وقتها، فإن "أردي ريزال" كان يدخن 40 سيجارة يومياً، وهو أمر يعتبر سائداً بين الأطفال من السكان المحليين في إندونيسيا، ولكن ما أثار الجدل أن "ريزال" كان صغيرا للغاية للقيام بهذا الأمر.

مشكلة "ريزال" لم تتوقف عند تدخينه لهذا الكم الهائل من السجائر يومياً، بل إنه كان يعاني من سمنة مفرطة، فيما كانت أسرته تعاني من صعوبات مالية ما جعل مهمة علاجه صعبة للغاية.

ولم تجد والدة الطفل سوى التوجه إلى العاصمة جاكرتا للفحص في مركز لإعادة التأهيل، حيث احتاج الطفل عامين ليتخلص من إدمان التدخين ويبدأ رحلة طويلة نحو العلاج.

وتداولت مواقع التواصل مؤخراً صورة حديثة للطفل بعد 7 سنوات من الفيديو الشهير، وقد فقد جزءا كبيرا من وزنه واستعاد صحته.

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