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بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري

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كتبت- ميرا ماهر

بعد الانتشار الكبير الذي لاقاه هاش تاج "أول محاولة تحرش كان عمري" وذلك بعد وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي بساعات قليلة، حيث أن أعداد المشاركات في هذا الهاش تاج في ازدياد، وخروج العديدات عن صمتهن، ومشاركة تجربتهن الأولى عن التحرش لنشر التوعية.

وفي المقابل قام العديد من "المشاركين" الرجال بالتعليق على هذا الهاش تاج ببعض التعليقات، والتي جاءت بلغة شديدة السخرية، فيما قام البعض الآخر بكتابة بعض القصص الوهمية عن التحرش كنوع من الاستهتار من القصص الحقيقية لبعض الفتيات.

 

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