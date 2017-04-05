روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان

موسكو - (أ ش أ)

أعلن نائب مدير هيئة التعاون العسكري التقني الروسي فلاديمير دروجوف أن بلاده تواجه معارضة كبيرة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون العسكري التقني مع أوزبكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى.

وقال درجوف، أمام مجلس الدوما وفقا لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الأربعاء،" إن تعاوننا العسكري مع أوزبكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى يواجه بمعارضة كبيرة من الشركاء الغربيين وبالدرجة الأولى من قبل الولايات المتحدة التي تركز بشكل جدي على هذه المنطقة".

يذكر أن اتفاقية تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا وأوزبكستان تم توقيعها في العام 2016، وتمت المصادقة عليها اليوم من قبل مجلس الدوما الروسي.

وكان البرلمان الأوزبكي قد صادق عليها مؤخرا، ووقع عليها الرئيس الأوزبكي نهاية مارس الماضي.