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أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم

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أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم

التحرير

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تعرض فريق بايرن ميونخ لهزيمة مساء أمس في الدوري الألماني "البوندسليجا" على يد فريق هوفنهايم، بعدما استقبل البايرن هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 21.

وقال الإيطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني للفريق البافاري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "لم يكن الشوط الأول جيداً بالنسبة لنا، حيث كان الضيوف أفضل".

وأضاف كارلو: "تهانينا لهوفنهايم، لقد تفاجئنا بطريقة لعبهم ولم نكن جيدين على الصعيد الدفاعي ولعب الفريق بصورة قوية، الشوط الأول لم يكن جيداً، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بصورة أفضل وكنا أكثر هجومية، لقد حصلنا على عدة فرص لإحراز التعادل ولكن في بعض الأيام الأمور لا تسير كما نريد، هذه هي كرة القدم".

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كما قال للاعب الفريق آرين روبن: "أمر مؤسف، في الشوط الأول لم نكن في مستوى عالٍ كنا متأخرين بخطوة، وبعدها وقعنا في مشكلة إدراك التعادل، في الشوط الثاني كنا أفضل كثيراً مثل ما يجب، كنا نحاول وأتيحت لنا الفرص، ولكن لم يقف الحظ بجوارنا اليوم".

وقد صرح جوليان ناجيلسمان المدير الفني لفريق هوفنهايم: "أن تهزم بايرن هو شئ جيد جداً، نحن انتظرنا ذلك كفريق لفترة طويلة، لقد كانت مباراة جيدة لنا وخطتنا كانت مكتملة، لقد كنا أفضل في التحكم بالكرة الشوط الأول ولعبنا بشكل رائع، لقد لعبنا على الفرص التي أتيحت لنا وتم استغلالها بشكل جيد، في الشوط الثاني تراجعنا للخلف بعض الشئ وهذا كان متوقعاً بكل تأكيد".

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