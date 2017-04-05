موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان»

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلآ في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان"، مهاجم مانشستر يونايتد، أكثر اللاعبين إهدارًا للفرق المحققة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بـ 19 فرصة، ثم بينيك افوبي 12، ثم سيرجو أجويرو 10، ثم ديجو كوستا 10، ثم كريستيان بنتيكي 9.

2- من أهداف بوروسيا دورتموند الـ58 في البوندسليجا هذا الموسم؛ فقط هدف واحد جاء من خارج منطقة الجزاء.

3- من إجمالي أهداف واتفورد الـ36 بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم 25% جاءت في أول 15 دقيقة من المباريات (9 من 36)، أعلى نسبة في البطولة.

4- إيفرتون هو أول فريق يسجل 250 هدفًا ضد مانشستر يونايتد في تاريخ الدرجة الإنجليزية الممتازة، كما أن إيفرتون سجل 28 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عام 2017، أكثر من أي فريق آخر.

5- "17" هو عدد اللاعبين الذين سجلوا لإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

6- نسبة فوز مانشستر يونايتد على أرضه في الدوري هذا الموسم هي أدنى أرقامه في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" (37.5%، فاز 6 تعادل 9 خسر 1).

7- مانشستر يونايتد تعادل في 9 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر، كما أن اليونايتد تعادل في 12 مباراة في "البريميرليج" هذا الموسم، الأكثر بعد 29 جولة في تاريخه في الدوري الممتاز.

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8- مانشستر يونايتد وآرسنال قد ينهيان موسم الدوري معاً خارج المراكز الـ5 الأولى لأول مرة منذ 1978/79.

9- تروي ديني هو أول لاعب من واتفورد يسجل في 4 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما أنه رابع لاعب يسجل +100 هدف في الدوري مع واتفورد، بعد (148) لوثر بليسيت، و(144) تومي بارنيت، و(118) روس جينكنز.

10- هوفنهايم هو ثاني فريق يحافظ على نظافة شباكه ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا هذا الموسم، بعد بوروسيا دورتموند.

11- هوفنهايم حقق 100 فوز في تاريخه في البوندسليجا (تعادل 88 وخسر 111)، كما أنه لم يخسر على أرضه في البوندسليجا هذا الموسم (فاز 9 وتعادل 5).

12- كريج شكسبير، هو ثالث مدرب يفوز في مبارياته الـ5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، بعد كارلو أنشلوتي وبيب جوارديولا.

13- ليستر سيتي هو ثاني فريق يحقق سلسلة من 5 انتصارات متتالية بعد سلسلة من 5 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد توتنهام في 2004.

14- موناكو فاز 35 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر من الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

15- لاتسيو وصل إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات - كل مرة مع مدرب (بيتكوفيتش - بيولي - إنزاجي).