10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر

كتبت - هاجر حاتم:

هناك الكثير من الأمور التي نستخدمها في حياتنا اليومية، والتي نعتقد أننا نقوم باستخدامها بشكل صحيح، ولكن الحقيقة غير ذلك، لهذا نستعرض لك مجموعة هذه الأشياء، والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وفقًا لما ذكره موقع brightside.