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10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر

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سماعات الأذنسماعات الأذن

الطريقة الصحيحة لطي البنطلونالطريقة الصحيحة لطي البنطلون

طريقة تناول البرجرطريقة تناول البرجر

طريقة "مسك" شرائح البيتزاطريقة

طريقة مسك لقلمطريقة مسك لقلم

وضع "دبابيس" الشعر الصحيحوضع

طريقة "مسك" أكواب العصيرطريقة

الطريقة الصحيحة لعمل تمرينات "السكوات"الطريقة الصحيحة لعمل تمرينات

وضع شنطة السفاري الأمثل على الضهروضع شنطة السفاري الأمثل على الضهر

كتبت - هاجر حاتم:

هناك الكثير من الأمور التي نستخدمها في حياتنا اليومية، والتي نعتقد أننا نقوم باستخدامها بشكل صحيح، ولكن الحقيقة غير ذلك، لهذا نستعرض لك مجموعة هذه الأشياء، والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وفقًا لما ذكره موقع brightside.

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