10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر
سماعات الأذن
الطريقة الصحيحة لطي البنطلون
طريقة تناول البرجر
طريقة "مسك" شرائح البيتزا
طريقة مسك لقلم
وضع "دبابيس" الشعر الصحيح
طريقة "مسك" أكواب العصير
الطريقة الصحيحة لعمل تمرينات "السكوات"
وضع شنطة السفاري الأمثل على الضهر
كتبت - هاجر حاتم:
هناك الكثير من الأمور التي نستخدمها في حياتنا اليومية، والتي نعتقد أننا نقوم باستخدامها بشكل صحيح، ولكن الحقيقة غير ذلك، لهذا نستعرض لك مجموعة هذه الأشياء، والطريقة الصحيحة لاستخدامها، وفقًا لما ذكره موقع brightside.
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