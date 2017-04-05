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محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج

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محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج

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الفيوم – حسين فتحي:
شهد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، فعاليات قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الفيوم تحت إشراف وزارة الداخلية للعام 1438هـ -2017م بالمدينة الرياضية بدمو، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم .

بلغ عدد المتقدمين للقرعة 5133 شخصًا، حيث فاز بأداء فريضة الحج 444 شخصًا بينهم 44 من كبار السن، بالإضافة إلى 400 شخص موزعين على مراكز المحافظة، بواقع 73 لبندر الفيوم و77 لمركز الفيوم و67 لمركز اطسا، و66 لمركز سنورس، و42 لمركز طامية، و46 لمركز ابشواي، و29 لمركز يوسف الصديق.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن القرعة أجريت عن طريق الكمبيوتر لضمان الشفافية والعدالة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وقدم المحافظ التهنئة للحجاج للفائزين هذا العام، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص.

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