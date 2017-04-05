وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء

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قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إنه سيتم عرض نتائج الدراسة التي أعدها الاستشاري والخطوات المستقبلية حول "إمكانات استغلال الطاقة الشمسية لأغراض التكييف"، وكذلك ما تم بشأن تطبيق واعتماد شهادات الأنظمة الشمسية الحرارية، والتي تمت بالتعاون فيما بين أمانة المجلس العربي الوزاري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، على خلفية رئاسته للاجتماع الثالث والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، أنه في مجال تطوير سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء فى الدول العربية فسيعرض النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية.

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كما سيعرض النسخة الثالثة المحدثة لدليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، وقدم الوزير الشكر للمركز الإقليمـي للطاقـة المتجـددة وكفاءة الطاقة على الجهد المبذول في إعداد وطباعة الدليل.

كما أوضح الوزير أن من أكبر تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الألفية الحالية، هو كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء على المستوى الوطنى والإقليمي، لذا فسيعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ أنشطة المبادرة الاقليمية للترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، والمتضمنة مسودات الأوراق السياسية حول فرص وتحديات تنفيذ الترابط في المنطقة العربية، والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماع كبار المسئولين المنعقد بالقاهرة في مارس 2016.