الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار

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الدالى: قطع المرافق عن الأسواق العشوائية التى تؤثر بالسلب على حركة سوق الجملة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه يتم حاليا التجهيز لإقامة 5 معارض لبيع السلع الغذائية، على أن يتم افتتاحها قبل شهر رمضان المقبل لتلبية حاجات المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وقال المحافظ إن هذه المعارض ستقام بالأماكن الحيوية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، على أن يتم توفير السلع من خلال سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر.

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تصريحات كمال الدالى جاءت خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لسوق الجملة برئاسته، وحضور اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ وصفوت عويس رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لتأجير بعض الوحدات الشاغرة، وتشمل؛ مكاتب إدارية ووحدات تجارية بالمزاد العلنى وفقا للقانون، وتشمل وحدة بنكية بمساحة 470م ومطعم بمساحة 300م وعدد 6 مكاتب إدارية بمساحات متباينة.

كما كلف المحافظ العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة بتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية التى تؤثر بالسلب على حركة البيع والشراء بالسوق، وتقع بأماكن ترسا وأبو النمرس وقطع المرافق عنها من مياه وكهرباء.