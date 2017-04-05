أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار

Google+ Print
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

الدالى: قطع المرافق عن الأسواق العشوائية التى تؤثر بالسلب على حركة سوق الجملة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه يتم حاليا التجهيز لإقامة 5 معارض لبيع السلع الغذائية، على أن يتم افتتاحها قبل شهر رمضان المقبل لتلبية حاجات المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وقال المحافظ إن هذه المعارض ستقام بالأماكن الحيوية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة، على أن يتم توفير السلع من خلال سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر.

شاهد أيضا

تصريحات كمال الدالى جاءت خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لسوق الجملة برئاسته، وحضور اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ وصفوت عويس رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لتأجير بعض الوحدات الشاغرة، وتشمل؛ مكاتب إدارية ووحدات تجارية بالمزاد العلنى وفقا للقانون، وتشمل وحدة بنكية بمساحة 470م ومطعم بمساحة 300م وعدد 6 مكاتب إدارية بمساحات متباينة.

كما كلف المحافظ العميد مصطفى البكرى مدير مباحث بالجيزة بتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية التى تؤثر بالسلب على حركة البيع والشراء بالسوق، وتقع بأماكن ترسا وأبو النمرس وقطع المرافق عنها من مياه وكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري