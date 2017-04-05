نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام

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صرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن هناك زيادة في تدفقات الحجاج المسيحيين إلى القدس هذا العام تفوق العام الماضي، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المسيحيين هذا العام 15 ألف مسيحى، بالمقارنة بالعام الماضي الذى لم يتجاوز تسعة آلاف حاج.

وعلل جبرائيل الأمر موضحا أنه قد يعود إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ الذى يتيح حق القبطي فى السفر إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة بإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر، رغم سريان القرار البابوي الذى يحظر السفر إلى القدس.

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المستشار نجيب جبرائيل أشار إلى أن القرار البابوي أصبح يمثل قيمة أدبية والتزام اخلاقى ولا يرتب جزاءً روحيا أو دنيويا على من يسافر إلى القدس، وهذا ما أثبته الواقع العملى، وترجع أهمية زيارة القدس للمسيحيين لأهمية هذه الأماكن المقدسة حيث ولد السيد المسيح وعاش وصنع المعجزات، وسلك طريق الآلام انتهاءً بشوق من يحجون القدس إلى مشاهدة النور المقدس الذى يسطع من القبر المقدس والتبرك به، على حد وصف البيان.