أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام

Google+ Print
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن هناك زيادة في تدفقات الحجاج المسيحيين إلى القدس هذا العام تفوق العام الماضي، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المسيحيين هذا العام 15 ألف مسيحى، بالمقارنة بالعام الماضي الذى لم يتجاوز تسعة آلاف حاج.

وعلل جبرائيل الأمر موضحا أنه قد يعود إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ الذى يتيح حق القبطي فى السفر إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة بإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر، رغم سريان القرار البابوي الذى يحظر السفر إلى القدس.

شاهد أيضا

المستشار نجيب جبرائيل أشار إلى أن القرار البابوي أصبح يمثل قيمة أدبية والتزام اخلاقى ولا يرتب جزاءً روحيا أو دنيويا على من يسافر إلى القدس، وهذا ما أثبته الواقع العملى، وترجع أهمية زيارة القدس للمسيحيين لأهمية هذه الأماكن المقدسة حيث ولد السيد المسيح وعاش وصنع المعجزات، وسلك طريق الآلام انتهاءً بشوق من يحجون القدس إلى مشاهدة النور المقدس الذى يسطع من القبر المقدس والتبرك به، على حد وصف البيان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا