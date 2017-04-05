انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، 5 أبريل 2017، انخفاضًا طفيفًا، لتسجل الطماطم بسوق الجملة نحو 6 لـ 8 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 3.25 لـ 3.75 جنيه للكيلو، والبصل نحو 3.5 لـ 6.25 جنيه للكيلو، والجزر نحو 1.5 لـ 2.3 جنيه للكيلو.

بينما سجل سعر البامية نحو 20 لـ 25 جنيهًا للكيلو، والفاصوليا نحو 4 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والبازلاء نحو 3.25 لـ 4.25 جنيه للكيلو.

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ولا زالت أسعار الخضروات مرتفعة بأسواق التجزئة، فسجل كيلو الطماطم نحو 10 لـ 13 جنيهًا للكيلو، والكوسة نحو 5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 5 لـ 7 جنيهات للكيلو، والبامية نحو 30 جنيهًا للكيلو، والفاصوليا نحو 6 لـ 7 جنيهات للكيلو، والبازلاء نحو 6 جنيهات للكيلو.

أما الفاكهة فقد واصلت استقرارها بسوق الجملة لتسجل الجوافة نحو 5 لـ 7 جنيهات للكيلو، والتفاع الأمريكى الإيطالى نحو 12 لـ 16 جنيهًأ للكيلو، والتفاح السورى اللبناني والجولدن نحو 12 لـ 15 جنيهًا للكيلو، والكيوي نحو 14.3 لـ 18.2 جنيه للكيلو، والموز الوليم نحو 5 لـ 6 جنيهات للكيلو، والدوم نحو 5 لـ 10 جنيهات للكيلو، والموز المغربي نحو 5 لـ 6 جنيهات للكيلو، والموز البلدي نحو 4.5 لـ 5 جنيهات للكيلو.