شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي

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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن جدول أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، اليوم الأربعاء، سيتناول استعراض لتقرير رئيس المكتب التنفيذي حول أعمال المجلس، فيما بين الدورتين الحادية عشر والثانية عشر.

وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الربط الكهربائي العربي الشامل الذى توليه الدول العربية اهتماما خاصا، تقديرا منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائى، والذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى؛ نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربى، وتطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي ومستجدات مشاريعه. بالإضافة إلى مستجدات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM) من حيث الترجمة وإبداء الملاحظات عليها من الدول العربية.

وأشار الوزير إلى موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم، والتى ستكون متاحة للتوقيع عليها غدا الخميس على هامش اجتماعات الدورة الثانية عشر للمجلس.

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وأضاف أنه فى إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي خاصة في مجال الطاقة، سيتم عرض ما تم بشأن مبادرة البنك لإنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية والمذكرة التي اعدت في هذا الشأن.

كما سيتضمن جدول الأعمال بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيتم عرض ما قامت به أمانة المجلس والهيئة العربية للطاقة الذرية من جهد كبير للإعداد والتنسيق لعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات في هذا المجال.

وفى إطار تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) التى اعتمدت في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013، كإطار للعمل العربي المشترك فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تم توسيع نطاقها لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة فسيتم عرض المسودة النهائية من الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.