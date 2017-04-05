«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

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بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الإجراءات الخاصة بالتعاقد على استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن، والتأكد من سيرها بصورة منتظمة ووفق التوقيات المحددة، وذلك على النحو الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع الضرورية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على التزام الحكومة بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على أرصدة إستراتيجية منها، ووضخ الكميات اللازمة من هذه السلع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأسعار ومنع محاولات الاحتكار.