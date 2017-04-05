انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل

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شهد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع، اليوم الأربعاء، احتفالية تخريج عدد 14 متدربا من دول حوض النيل فى برنامج تدريبي، تحت عنوان "اتفاقيات شراء الطاقة".

وأوضح الدسوقي، أن هذا البرنامج شمل متدربين من دول حوض النيل وهم السودان، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، توجو، جنوب السودان، كينيا، رواندا وتنزانيا، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر من دول حوض النيل،

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها، فى إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه القطاع، ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء فى مصر؛ سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول فى مختلف مجالات الطاقة.

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وأكد فى الكلمة التى ألقاها خلال الاحتفالية أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتى السودان وإثيوبيا، وتقدم الوزارة فى الوقت الحالى التدريب لعدد 12 دولة من دول حوض النيل، بالإضافة إلى جيبوتى وتوجو والصومال، وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات الإدارية.

كما أكد ان قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة من أجل دعم وتقوية تعاون الجنوب الجنوب، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.