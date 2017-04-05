وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب

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كتب - محمد عبد الجليل ويونس محمد

وصل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الاربعاء، على رأس وفد أمنى، للمشاركة فى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها اليوم بالعاصمة التونسية، وكان فى استقباله بمطار قرطاج السفير المصرى بالجمهورية التونسية وعدد من كبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.