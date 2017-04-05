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وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب

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وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب وزير الداخلية من تونس: التنسيق بين الدول العربية ضرورة لمواجهة الإرهاب

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كتب - محمد عبد الجليل ويونس محمد

وصل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الاربعاء، على رأس وفد أمنى، للمشاركة فى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها اليوم بالعاصمة التونسية، وكان فى استقباله بمطار قرطاج السفير المصرى بالجمهورية التونسية وعدد من كبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.  

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وأكد وزير الداخلية أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس، فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والإيديولوجيات المتطرفة.

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