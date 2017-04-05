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طلبة الثانوية العامة بالمنيا يؤدون اليوم اختبارًا لنظام "البوكليت"

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أخبار لقاءات السيسي بالولايات المتحدة.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

لقاءات بالولايات المتحدة.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

أخبار تحليل - إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه في الشهور المقبلة؟

تحليل - إلى أين يتجه أمام الجنيه في الشهور المقبلة؟

هو و هى بالصور-10 قصص مؤلمة عن أول محاولة تحرش

بالصور-10 قصص مؤلمة عن أول محاولة تحرش

أخبار ماذا قال الإعلام الأمريكي عقب لقاء

ماذا قال الإعلام الأمريكي عقب لقاء "السيسي وترامب"؟

اسلاميات جولة مصورة داخل أقدم أثر دينى بالهند.. مسجد مكة الكبير

جولة مصورة داخل أقدم أثر دينى بالهند.. مسجد مكة الكبير

اسلاميات هل تعلم: ما أفضل ذكر يحبه الله تعالى؟

هل تعلم: ما أفضل ذكر يحبه الله تعالى؟

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