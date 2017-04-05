‏‫وزير الداخلية من تونس: تفعيل آليات التنسيق الأمني بين الدول العربية لمواجهة التحديات

كتب- علاء عمران:

وصل إلى الجمهورية التونسية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تبدأ فعالياتها اليوم بالعاصمة التونسية.

وكان في استقبال وزير الداخلية، لدى وصوله إلى مطار قرطاج السفير المصري بالجمهورية التونسية وعدد من كبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.

وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى تونس أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني بين الدول العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والإيديولوجيات المتطرفة.