حركة "طالبان" الباكستانية تعلن مسئوليتها عن هجوم "لاهور" الانتحاري

إسلام آباد - (أ ش أ)

أعلنت حركة "طالبان" الباكستانية، اليوم الأربعاء، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري، الذي وقع قبل ساعات شرق البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو عشرين شخصا بينهم أربعة من قوات الجيش.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد خراساني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الهجوم استهدف الجيش الباكستاني الذي وصفه بأنه من "عبيد أمريكا".

وأضاف المتحدث أن زعيم الحركة المسلحة الملا فضل الله - الذي يعتقد أنه يختبيء في أفغانستان - هو من أمر بتنفيذ هذا الهجوم.

كان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد أدان هذا الهجوم الذي وقع بمدينة "لاهور" صباح اليوم الأربعاء، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.