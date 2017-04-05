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بابا الفاتيكان يصف هجوم خان شيخون السورية بـ"المجزرة غير المقبولة"

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بابا الفاتيكان يصف هجوم خان شيخون السورية بـ"المجزرة غير المقبولة" بابا الفاتيكان يصف هجوم خان شيخون السورية بـ"المجزرة غير المقبولة"

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

الفاتيكان - (أ ش أ)

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الهجوم الكيماوي على مدينة "خان شيخون" السورية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال كثيرون بـ"المجزرة غير المقبولة".

وقال البابا حسبما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه يراقب بفزع آخر الأحداث في سوريا، مؤكدا أنه يأسف بشدة لوقوع مثل هذه المجزرة.

ودعا الذين يتحملون مسئولية سياسية على الصعيدين المحلي والدولي إلى وقف هذه المأساة وتقديم الإغاثة والمساعدة إلى السوريين المنكوبين الذين أنهكتهم الحرب المستمرة منذ وقت طويل ببلادهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا قد أعلن أمس الثلاثاء أن طائرات سورية أو روسية شنت ضربات جوية أدت إلى اختناق العديد من الأشخاص مما أسفر عن وفاة العشرات، فيما نفى الجيش السوري استخدام أي أسلحة كيماوية.

وقد نددت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واستراليا ودول أخرى بهذا الهجوم والذي حال تأكده، سيكون واحدا من أكثر الهجمات الكيماوية دموية في الحرب الأهلية السورية.

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