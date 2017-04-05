ننشر شروط وقواعد دوري الكرة الشاطئية

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، التصور العام لدوري الكرة الشاطئية، تمهيدًا لانطلاق المسابقة المحلية رسميًا بداية من الموسم المقبل.

وجاء التصور كالتالي:

مجموعة الجيزة وشمال الصعيد "الأسيوطي" .. 11 فريقًا

مجموعة مرسى مطروح "مرسى مطروح" .. 10 فرق

مجموعة إسكندرية والبحيرة "الإسكندرية" .. 12 فريقًا

مجموعة الوجه القبلي "سوهاج" . 10 فرق

صعود الأربعة الأوائل من المجموعة الأولى والثالثة

صعود الثلاثة الأوائل من المجموعة الثانية والرابعة

الفرق التي لم تصعد تلعب في دوري القسم الثاني موسم 2017/2018.

ليصبح عدد الفرق 14 فريقًا يشكلون هيكل الدوري الممتاز، بينما يتكون دوري القسم الثاني من 20 فريقًا يتم تقسيمهم إلى مجموعات.

و أوضح اتحاد الكرة شروط الدوري التمهيدي لدوري:

- القيد لكل فريق 20 لاعبًا في القائمة الأولى

- يسمح لكل فريق بقيد 3 لاعبين غير مقيدين في الفريق الأول من القسم الثالث والرابع لكرة القدم بحد أٌقصى

- يسمح لكل فريق بقيد 3 لاعبين مقيدين في فرق الناشئين كحد أقصى.

- يجب أن تكون بقية قائمة الفريق غير مقيدين لدى قوائم اتحاد الكرة.

- تقدم طلبات المشاركة للفروع التابعة لاتحاد الكرة حتى 30 يونيو 2017.

- رسم الاشتراك في الدوري 500 جنية.

- القيد في كل مباراة 12 لاعبًا منهم حارسي مرمى.

- يلتزم الفريق بالزي الموحد بالفريق والحارسان لون مختلف عن الفريق والفريق المنافس.

- زمن المباراة 36 دقيقة تلعب على ثلاثة أشواط كل شوط 12 دقيقة.

- فترة الراحة بعد كل شوط دقيقتين.

- في حالة التعادل يلعب شوط إضافي مدة كل واحد 3 دقائق.

- في حالة التعادل تلعب ضربات الترجيح عدد 3 ضربات ترجيح وفي حالة التعادل تلعب ضربة وضربة لتحديد الفائز.

- المباراة لابد أن تنتهي بفوز أحد الفريق.

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نظام الصعود والهبوط:

- المجموعة التي تزيد عن 10 فرق يصعد منها 4 فرق للدوري الممتاز في الموسم الرياضي 2017/2018

- المجموعة التي بها 10 فرق أو أقل يصعد منها 3 فرق للدوري الممتاز 2017/2018