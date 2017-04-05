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الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش

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الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش الداخلية يحاول إنهاء عقدة طلائع الجيش

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره الداخلية في الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة 23 بالدوري الممتاز.

ويدخل فريق الطلائع بقيادة طارق يحيي، لقاء اليوم وعينه على الثلاث نقاط لتعويض تعادله الأخير أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما منذ 45 يوما، حيث يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة والفوز سيصعد به إلى المركز السادس.

أما الداخلية بقيادة أشرف قاسم فلا بديل له عن الفوز اليوم لتحسين وضعه بجدول المسابقة وتعويض هزيمته الأخيرة أمام الأهلي بأربعة أهداف، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

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والتقى الجيش والداخلية من قبل في 8 مباريات خلال بطولة الدوري، حيث حقق الطلائع الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقين فى 4 مباريات أخرى، ولم يستطع الفريق الشرطي الفوز على الطلائع مطلقًا من قبل.

ويعد رشاد فاروق لاعب طلائع الجيش الحالي أكثر من شارك فى مباريات الفريقين برصيد 7 مباريات، بينما يأتي حارس الداخلية الأسبق أحمد فوزي ثانيًا برصيد 6 مباريات.

ونجح الطلائع فى تسجيل 11 هدف فى مرمي الداخلية، بينما استطاع الداخلية فى تسجيل 5 أهداف فقط فى مرمي الجيش.

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التحرير

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