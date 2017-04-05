ميدو يشرح طريقة التعامل مع «شيكابالا»

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تمنى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لوادي دجلة، نجاح تجربة المدرب الجديد لنادي الزمالك البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه خالد لطيف: «أتمنى أن تتعلم إدارة الزمالك من أخطاءها وأن تساعد إيناسيو على النجاح».

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وأضاف: «إيناسيو مدرب صاحب تاريخ وخبرة، وأتمنى أن تكون بدايته جيدة لكسب ثقة الجمهور واللاعبين والإعلام».

وتابع «نصيحة أوجهها لإيناسيو بخصوص التعامل الأمثل مع شيكابالا بحكم خبرتي مع اللاعب، أنه لابد من إعطاء شيكابالا عدد دقائق كبير في الملعب ليعود إلى مستواه المعروف»، موضحاً «لا بد من تحمل شيكابالا والصبر عليه حتى وإن كان مستواه في البداية متدهور».