ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

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أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي وادي دجلة، أنه أبلغ إدارة ناديه برغبته في التعاقد مع عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه خالد لطيف «تحدثت مع ماجد سامي مالك وادي دجلة عن رغبته في ضم متعب إذا كان اللاعب متاحاً للانتقال في الفترة المقبلة».

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وأضاف «لن أفكر مرتين، أريد التعاقد مع متعب لو رحل من الأهلي، فهو لديه موهبه فريدة عن المهاجمين الحاليين»، مشيرا إلى أنه يستطيع إعادة عماد متعب مهاجم الأهلي هدافا للدوري ولمنتخب مصر مرة أخرى.