الزمالك يستدرج الشرقية لاستعادة الثقة المفقودة

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السادسة مساء اليوم، ضيفاً على الشرقية، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى.

ويسعى أبناء القلعة البيضاء لاستعادة ثقتهم، مرة أخرى واثبات نفسهم لمدربهم الجديد إيناسيو البرتغالى، الذي يشاهد اللقاء من المدرجات، قبل أن يتولى المهمة بشكل رسمي، بداية من المباراة المقبلة.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة المدرب العام محمد صلاح،ويحتل المركز الرابع فى ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، حصل عليهم من 20 مباراة ،حيث فاز الفريق الأبيض فى 12 مباراة وتعادل فى 4 وخسر فى 4.

بينما يدخل الشرقية اللقاء بقيادة مديره الفني عماد النحاس، فى المركز الثامن عشر والأخير،برصيد 11 نقطة حصل عليهم الفريق من 21 مباراة،حيث فاز الفريق فى 3 مبارات فقط ،وتعادل فى 2 وخسر فى 16 مباراة.

و تستعرض «التحرير» تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقى الزمالك والشرقية من قبل في 7 مباريات خلال بطولة الدوري ،حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات، بينما فاز الشرقية في مباراة وحيدة.

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- الفوز الأكبر

(الزمالك): خلال الـ7 مباريات، حقق الفارس الأبيض أكبر فوز له على الشرقية بنتيجة (7-3) في 22 يونيو عام 2000 ضمن مسابقة الدوري المصري.

(الشرقية): نجح الشرقية في الفوز على الزمالك في مباراة وحيدة بنتيجة (1-0) فى 16 نوفمبر عام 1999 في مسابقة الدوري المصري.

- هدّاف الفريقين

نجح الزمالك في تسجيل 16 هدفًا فى مرمي الشرقية،حيث يعد لاعب الزمالك السابق عبد اللطيف الدوماني أكثر من سجل فى مرمي الفريق الشرقاوي برصيد 3 أهداف،بينما سجل الشرقية فى مرمي الزمالك 6 أهداف فقط

-الشباك النظيفة

نجح الزمالك في المحافظة على شباكه نظيفة خلال لقاءات الشرقية فى 3 مناسبات، بينما استطاع الشرقية المحافظة على نظافة شباكهمرة واحدة فقط.

-أعلى اللاعبين مشاركة

ويعد أيمن عبد العزيز وعبد اللطيف الدومان وعبد الواحد السيد لاعبي الزمالك السابقين أكثر من شاركو فى مباريات الفريقين برصيد 4 مباريات.