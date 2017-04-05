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إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية

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المنوفية مروة فاضل:
أعلنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة قرعة الحج لعام 2017 بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، بحضور اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية وقيادات المديرية، وجرت القرعة إلكترونيًا وأسفرت عن فوز 1150 حاجًا و129 فائزًا من كبار السن.

وسادت حالة من المشاعر المختلطة بالزغاريد للفائزين والحزن لمن لم يحالفهم الحظ، فيما قدّم مدير الأمن التهنئة الفائزين ووعدهم بكامل الرعاية والاهتمام أثناء الرحلة المباركة.

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