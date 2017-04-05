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«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن

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«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن «لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن

التحرير

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يستضيف نادي ماينز نظيره لايبزيج، اليوم الأربعاء، بملعب أوبيل أرينا، بقيادة تحكيمية للحكم توبياس سترويل، ضمن مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويسعى رالف هازنهاتل، المدير الفني لفريق لايبزيج، في تكرار فوز الذهاب (3-1) على ماينز، الذي أقيم على ملعب ريد بول ارينا، ضمن مباريات الجولة العاشرة، كما يأمل الفريق الصاعد حديثًا للدوري الألماني، في استغلال خسارة بايرن ميونخ، لتقليص الفارق.

وكان قد أوقف هوفنهايم المسيرة الرائعة لبايرن ميونيخ نحو اللقب عندما تغلب عليه 1-0، مساء أمس الثلاثاء، وأكد هوفنهايم عقدته للفريق البافاري هذا الموسم وحقق عليه فوزاً تاريخياً هو الأول له في 18 مباراة جمعته بالنادي البافاري، علماً بأنه عاد بتعادل  ثمين من ميونيخ ذهاباً.

ويحتل لايبزيج المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة (جمعهم من 26 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر في 6 .. وسجل 47 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا)، بفارق 13 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ 65 نقطة.

في المقابل يحتل ماينز المركز الخامس عشر، برصيد 29 نقطة (جمعهم من 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر في 13 .. وسجل 34 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا)، وهو نفس رصيد أوجسبورج السادس عشر، فيما ياتي إنجولشات في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة، ودارم شتات أخيرًا في المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة.

وفيما يلي مباريات اليوم في البوندسليجا:-

شاهد أيضا

- فولفسبورج × فرايبورج الساعة 8.

- بوروسيا مونشنجلادباخ × هيرتا برلين الساعة 8.

- ماينز × لايبزيج الساعة 8.

- أوجسبورج × إنجولشتات الساعة 8.

- دارم شتات × باير ليفركوزن الساعة 8.

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التحرير

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