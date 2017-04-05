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ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا

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ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا

التحرير

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بات اللاعب البرازيلي ماكسويل أكثر اللاعبين تتويجا للألقاب في القارة الأوروبية، وذلك بعد فوزه رفقة باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو بنتيجة 4-1 محرزا اللقب رقم 36 في مسيرته، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويتفوق بالتالي ماكسويل على كل من ريان جيجز وداني ألفيس اللذان توجا بـ34 لقابا في مسيرتهما.

بدأ ماكسويل مسيرته مع نادي كروزيرز وفاز بكأس البرازيل في موسمه الأول قبل أن يرحل بعدها بعام واحد وتحديدا في 2001 إلى أياكس الهولندي حيث توج هناك بلقب الدوري مرتين والكأس مرتين إلى جانب درع يوهان كرويف في مناسبتين أيضا.

وفي عام 2012 إلتحق ماكوسيل بصفوف باريس سان جيرمان وفاز بلقبين في الكأس و4 في كأس الرابطة و4 في الدوري و4 في السوبر الفرنسي.

ورحل ماكسويل في عام 2006 إلى الإنتر بالمجان بعد انتهاء عقده مع أياكس، وفاز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات والسوبر الإيطالي مرتين قبل الرحيل إلى برشلونة حيث توج مع العملاق الكتالوني بلقب السوبر الإسباني 3 مرات والسوبر الأوروبي مرتين والدوري الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية مرتين ودوري أبطال اوروبا في مناسبة واحدة.

وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في القارة الأوروبية:

1- ماكسويل  36 لقبا

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2- رابان جيجز- داني ألفيس  34 لقبا

3- زلاتان إبراهيموفيتش  32 لقبا

4- أندريس إنيستا- كيني دالجليش  31 لقبا

5- فيتور بايا  30 لقبا

6- ليونيل ميسي  29 لقبا

7- تشافي  28 لقبا

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التحرير

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