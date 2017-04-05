طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف نادي أرسنال نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، بقيادة تحكيمية للحكم مارتن أتكينسون، ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال في تحقيق الفوز لخطف المركز الخامس من مانشستر يونايتد، بعد تعثر رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أمام إيفرتون أمس الثلاثاء (1-1).

ويأتي أرسنال في المركز السادس برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس برصيد 54.

من جانبه يأتي وست هام يونايتد بقيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش، في المركز الخامس عشر، برصيد 33 نقطة.

ويخرج نادي بورنموث صاحب المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، لمواجهة نظيره ليفربول الثالث برصيد 59 نقطة، بملعب أنفيلد، بقيادة تحكيمية للحكم لي ماسون.

ويأمل الألماني يورجن كلوب، في الثأر من هزيمة الذهاب (3-2) أمام بورنموث، علاوة على تضييق الخناق على توتنهام صاحب المركز الثاني، وتشيلسي المتصدر برصيد 69 نقطة.

من جانبه يواجه نادي توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، نظيره سوانزي سيتي صاحب المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة، بملعب الحرية، بقيادة تحكيمية للحكم جوناثان موس.

شاهد أيضا

ويرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، في تكرار الفوز الكاسح بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب وايت هارت لين، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

وفيما يلي مواعيد مباريات «البريميرليج»:-

- ساوثهامتون × كريستال بالاس الساعة 8.45.

- آرسنال × وست هام يونايتد الساعة 8.45.

- هال سيتي × ميدلزبره الساعة 8.45.

- سوانزي سيتي × توتنهام هوتسبير الساعة 8.45.

- ليفربول × بورنموث الساعة 8.45.