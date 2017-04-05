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ميسي يتصدى لسهام النقد

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ميسي يتصدى لسهام النقد ميسي يتصدى لسهام النقد

التحرير

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خرج المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صمته للمرة الأولى، في أعقاب الإيقاف الدولي الذي تعرض له، مشيرا إلى عدم اهتمامه بالإنتقادات التي توجه له، وذلك في حواره مع مجلة "Esquire" المكسيكية.

ونجح لاعب برشلونة في قيادة منتخب بلاده في التغلب على تشيلي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، في المباراة التي شهدت لقطات مثيرة للجدل بين ميسي والحكام تسببت في إقافه دوليا 4 مباريات، مما تسبب في تعرضه لموجة كبيرة من الإنتقادات في الأرجنتين.

وأوضح ميسي أنه يتفهم جيدا رغبة الجماهير الدائمة في الفوز وإحراز الألقاب الغائبة عن الأرجنتين منذ مدة، مشيرا إلى أن اللاعبين أنفسهم يرغبون بشدة في التتويج بالألقاب مع الأرجنتين.

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وأشار ميسي إلى أن تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 هي الإنجاز الأبرز في مسيرته خاصة أنها أتت في مسابقة يشارك فيها جميع الرياضيين ومن المككن أن لا يشارك بها اللاعب سوى مرة واحدة في العمر.

وتطرق ميسي للإشادة بمدربه السابق في برشلونة بيب جوارديولا، مشيرا إلى فخره الشديد بتواجده في الفريق الذي توج بجميع الألقاب، مؤكدا على أن المدرب الإسباني نجح في تحقيق التوازن لإخراج أفضل ما لدي كل لاعب.

وأخيرا أكد ميسي على أنه أهم شيء في حياته هو أطفاله وأسرته وأن تواجده معهم هو أكبر مصدر للسعادة بالنسبة له.

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التحرير

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