أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس

Google+ Print
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لخوض مباراة ليجانيس، اليوم الأربعاء، والتي ستقام بالملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة تحكيمية للحكم الفونسو خافيير الفاريز ايزكييردو، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وشهدت القائمة مفاجأت حيث خرج كل من البرتغالي كرستيانو رونالدو، الويلزي جاريث بيل، والألماني توني كروس.

في المقابل جاءت القائمة كالآتي:

- حراسة المرمى:- فرانسيسكو كيكو كاسيا، وكايلور نافاس، وروبن يانيز.

شاهد أيضا

- خط الدفاع:- كارفاخال - بيبي - راموس - ناتشو - مارسيلو - دانييلو.

- خط الوسط:- رودريجيز - كاساميرو - كوفاسيتش - مودريتش - أسينسيو - إيسكو. 

- خط الهجوم:- بنزيما - لوكاس فاسكويز - ماريانو - موراتا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا