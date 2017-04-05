مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لخوض مباراة ليجانيس، اليوم الأربعاء، والتي ستقام بالملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة تحكيمية للحكم الفونسو خافيير الفاريز ايزكييردو، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وشهدت القائمة مفاجأت حيث خرج كل من البرتغالي كرستيانو رونالدو، الويلزي جاريث بيل، والألماني توني كروس.

في المقابل جاءت القائمة كالآتي:

- حراسة المرمى:- فرانسيسكو كيكو كاسيا، وكايلور نافاس، وروبن يانيز.

شاهد أيضا

- خط الدفاع:- كارفاخال - بيبي - راموس - ناتشو - مارسيلو - دانييلو.

- خط الوسط:- رودريجيز - كاساميرو - كوفاسيتش - مودريتش - أسينسيو - إيسكو.

- خط الهجوم:- بنزيما - لوكاس فاسكويز - ماريانو - موراتا.