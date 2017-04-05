إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، إحالة 11 مدير مركز شباب على مستوى المركز للشئون القانونية لإغلاقها صباحًا.

وتضمن القرار إحالة كلٍّ من: "مدير مركز شباب أبورقبة، ومدير مركز شباب كفر أبو رقبة، ومدير مركز شباب قورص، ومدير مركز شباب النعناعية، ومدير مركز شباب كفر الفرعونية، ومدير مركز شباب الإنجب، ومدير مركز شباب الغنامية، ومدير مركز شباب كفر منصور، ومدير مركز شباب جريس، ومدير مركز شباب مجيريا، ومدير مركز شباب كفر مجاهد، وذلك لإغلاق تلك المراكز صباحًا أثناء مرور لجنة التفتيش والمتابعة برئاسة مجلس ومدينة أشمون" .

كما جرى تحويل 4 من العاملين بالمراكز للتحقيق بالشئون القانونية وذلك لتركهم العمل بدون إذن.