وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار

كتب - طه عبيد:

قام شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور عدد من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي والقيادات الأمنية؛ لمشاهدة الأوضاع داخل صالات السفر والوصول في مباني الركاب، والخدمات التي يتم تقديمها إلى الركاب.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير الطيران شريف فتحي، تفقد صالات السفر والوصول خاصة في مبني الركاب "١" المعروف بالمطار القديم، وشاهد إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب، كما تابع سير العمل بالمطار والخدمات التي يتم تقديمها إلى الركاب.