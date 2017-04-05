لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رسمي عبد الملك رئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام باللجنة؛ لبحث أنشطة أصدقاء بيت العائلة في المدارس.

ووفقًا لبيان صحفي عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أشاد عبد الملك خلال الاجتماع بدور أصدقاء بيت العائلة في الاحتفالية التي أقيمت بمدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات، موجهًا بالاهتمام بالتذوق الفني عند إقامة المعارض، وتحفيز الطلاب المشاركين بها، والإعداد لحفل ختام النشاط للمدارس العشر الأخرى، بالإضافة إلى إعداد نشرة دورية ثقافية تتضمن أعمال الطلاب الفنية من أصدقاء بيت العائلة المصرية؛ لطبعها وتوزيعها، وتعميم هذه الأنشطة في المدارس.

ووجه عبد الملك رؤساء الأقسام بالانتهاء من تقييم المناهج، ومراجعة المحتوى التدريبى لأخصائي وموجهي التربية الاجتماعية على مستوى المديريات التعليمية على أنشطة اللجنة، والقيم المطلوب تدريسها للطلاب؛ لزيادة الوعى بقيم الانتماء والمواطنة لديهم.​