الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لها www.mohp.gov.eg بعد تطويره على شبكة الإنترنت، بهدف إدخال العديد من الخدمات الجديدة، لمساعدة المواطن على الوصول للخدمات الطبية بمستشفياتها ومراكزها بسهولة ويسر.

وأوضحت الدكتورة راندا عبده رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لمعلومات وزارة الصحة، أن الموقع الجديد يشمل خدمات جديدة ومتطورة، منها إمكانية بحث المواطن عن الخدمات الطبية، وأماكن تقديمها، ووسائل التواصل معها من خلال المستشفيات التي تقدمها بكل التخصصات، مثل أسرة الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم ومراكز علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي ووحدات الغسيل الكلوي ومراكز علاج الأورام ومنافذ صرف ألبان الأطفال المدعمة وغيرها من الخدمات.

وأضافت عبده أن التطوير شمل وضع خريطة صحية يمكن للمواطن من خلالها البحث عن أقرب جهة تقدم خدمة طبية، وأقرب مسار يمكن للمواطن أن يسلكه من موقعه الجغرافي لجهة تقديم الخدمة، مع مراعاة عوامل الازدحام المروري.

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من جانبها أكدت المهندسة هادية الأعصر مدير عام الإدارة العامة للشبكات والنشر بالوزارة، أن الموقع يحتوي على أغلب الاستمارات والنماذج التي يحتاجها المواطن أو العاملين بالقطاع الصحي في التعامل مع جهات الوزارة لتحميلها من الموقع وطباعتها، تيسيرا على المواطن في تعاملاته مع الجهات والقطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى وجود دليل بكل المديريات الصحية بالمحافظات ووكلاء الوزارة ونوابهم وأرقام التواصل معهم، تسهيلا للمواطن للوصول بشكواه إلى المسئولين طبقا لتوجيهات السيد وزير الصحة.

كما يحتوي الموقع على قسم خاص بالتوعية الصحية للمواطنين لرفع الوعي الصحي لديهم، وقسم آخر لإصدارات الوزارة من نشرات و بيانات وإحصاءات، ونبذة عن جميع القطاعات بالوزارة وخدمتها، مثل توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص والمنشآت الطبية والحجر الصحي والسياحة العلاجية ودليل علاج الأورام، بالإضافة إلى فيديوهات توضح الدورات التدريبية للأطباء من قطاع الموارد البشرية والتنمية المستدامة، ومواعيد الدورات التدريبية للأطباء بالمعهد القومي للتدريب، بالإضافة إلى تقديم أخبار الوزارة، ويمكن للمواطن الدخول من خلال موقع الوزارة إلى مواقع كل الجهات التابعة لها للوصول إلى أي معلومة يحتاج إليها في أي وقت وفي أي مكان.